Vader van Bart De Pauw overleden

Guido De Pauw stierf op 29 juni op 84-jarige leeftijd, maar het nieuws raakte nu pas bekend. Een precieze doodsoorzaak is niet bekend. De begrafenis vond afgelopen maandag in intieme kring plaats.

Inspiratie

Hij laat zijn partner Julia Wermoes (87) en zijn drie kinderen na, Elsje, Sofie en Bart. In 2013 vertelde Bart in het VTM-programma ‘Lang Leve’ dat zijn vader een inspiratie was voor zijn televisiewerk. Zo baseerde hij een typetje uit ‘Buiten De Zone’ op zijn vader. «Wanneer we naar de supermarkt of naar een pretpark gingen, zei m’n vader vaak ‘Moesjamarramarra’ tegen de mensen. Dan zeiden die: ‘Laat ze voor, het zijn vreemden’», klonk het destijds.