UPDATE. Parket opent onderzoek naar Vlaamse acteur wegens ‘verkrachting van minderjarigen’: «Situatie is zeer ernstig»

DPG Media, de mediagroep waar ook VTM toe behoort, bekijkt of het stappen moet ondernemen na de berichten van vermoedelijk kindermisbruik door een Vlaamse acteur. De acteur speelde mee in verschillende jeugdprogramma’s, tv-series en kinderfilms. Volgens het Antwerpse Parket gaat het om een 51-jarige Antwerpenaar. Er is een onderzoek gestart wegens ‘verkrachting van minderjarigen’.

De feiten kwamen aan het licht na undercoveronderzoek van de Nederlandse journalist Sven van der Meulen (van het onderzoekscollectief Vrije Vogels) in samenwerking met HLN.be en Het Laatste Nieuws. De acteur zou de voorbije twintig jaar meegespeeld hebben in tientallen producties van Studio 100, VRT en Disney, maar ook van VTM. «De situatie is zeer ernstig», zegt An Goovaerts, woordvoerder van DPG Media. «De komende uren en dagen gaan we onderzoeken wat ze precies inhoudt, het gerechtelijk onderzoek ook. Dan zullen we bekijken welke verdere stappen we ondernemen.» Volgens de eerste informatie zou DPG geen samenwerking met de acteur hebben lopen en is dat al enige tijd zo. Wel wordt dus nog bekeken wat er moet gebeuren met producties met de man uit het verleden.

Jonge kindjes

«Een paar jongens van 14 jaar heb ik al gehad. Een stuk of vijf, zes, denk ik. Dat was fijn. (...) Maar 14 is al oud, natuurlijk. Ik val eigenlijk vooral op jongens die nog in de puberteit moeten komen. 11 of 12 jaar, misschien zelfs 10. Of kindjes van 5 of 6, da's ook wel geil natuurlijk», zei de acteur in een gesprek met van der Meulen dat gefilmd werd met een verborgen camera. De man gaf tevens toe dat hij naar naaktstranden gaat om daar gezinnen met kleine kinderen te begluren. Hij beweert dat de jongens waarmee hij seks had het zelf ook wilden, al waren ze volgens hem wel «heel verlegen».

De acteur stelde verder dat hij zijn eigen kinderen, mocht hij er hebben «ook zou aanraken, zeker op jonge leeftijd». Hij zou ook proberen om hen «uit te wisselen met ‘gelijkgestemden’». Om zeker te zijn dat de man niet enkel blufte, lokte onderzoeksjournalist van der Meulen hem in de val door hem uit te nodigen op een hotelkamer, waar zogezegd een tienjarig jongetje op hem zou wachten. Toen hij effectief op die uitnodiging inging, besloten van der Meulen en Het Laatste Nieuws het parket in te lichten.

Huiszoeking

Op basis van informatie van DPG Media is in Antwerpen een onderzoek geopend onder de kwalificatie ’verkrachting van minderjarigen’ tegen een 51-jarige Antwerpenaar, zegt het Antwerps parket vrijdag. Op vrijdag 23 juli werd een huiszoeking gedaan bij de man thuis. Daarbij werd onder meer informaticamateriaal in beslag genomen. De man werd daarna een eerste keer verhoord door de lokale recherche van de Antwerpse politie. Na verhoor mocht hij vertrekken. Volgens Faroek Özgünes is de man vrijgelaten omdat er nog te weinig juridisch bewijs is, aldus de journalist aan HLN Live. De acteur zou tegen de politie alles hebben ontkend en afgedaan als «grootspraak».

«Het parket Antwerpen is meteen aan de slag gegaan met de informatie die door DPG Media werd overgemaakt», zegt woordvoerder Kristof Aerts vrijdag. «Na een eerste analyse naar mogelijke strafbare feiten heeft het parket beslist om een onderzoeksrechter te vorderen voor de kwalificatie ’verkrachting van minderjarigen’.» Het gerechtelijk onderzoek wordt verdergezet onder leiding van de onderzoeksrechter, sluit het parket af.