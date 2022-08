UITTIPS. Het weekend brengt een reis naar de maan, Occitaanse folk in een klimzaal en een walvisstaart

Bijloke Wonderland

nog t.e.m. 28/8

Gent - De Bijloke gooit zijn tuin open voor Bijloke Wonderland, een zomers kunstenfestival vol muziek, dans, literatuur en nog veel meer. Dit weekend kan je bijvoorbeeld gaan kijken naar twee dansvoorstellingen of een concert van het Brusselse duo Hi Hawaii. Vroege vogels groeten zondag de zonsopgang met Peter Verhelst en sopraan Lieselot De Wilde. Maak je geen zorgen om een lege maag: koffiekoeken worden voorzien. Tijdens een vertelwandeling voor het hele gezin onthult de klusjesman alle geheimen van de Bijlokesite. Of ga gewoon iets eten of drinken in de zomerbar. Met wat geluk word je getrakteerd op een gratis concert of een literaire voorstelling.

bijloke.be

SPACE - the human quest

nog t.e.m. 16/10

ANTWERPEN - In Antwerp Expo neemt een unieke tentoonstelling je mee in de avontuurlijke wereld van de ruimtevaart. Bewonder replica’s van de Apollo-capsule en andere raketten en voorwerpen die mee naar de ruimte gingen, maak de maanlanding van dichtbij mee of probeer zelf een ruimtetoestel te besturen vanuit het ISS. Je komt ook alles te weten over de verhalen van de Belgische astronauten en je mag eens binnenkijken in een toekomstige Marskolonie. Vergeet ook je kinderen niet mee te nemen: de kleinste ruimtevaarders gaan op missie in de tentoonstelling, op zoek naar maanstenen, spelletjes, opdrachten en ander leuks.

xpospace.be

Hide & Seek

21/8 - 27/8

BRUSSEL - Vanaf zondag vind je muziek uit alle hoeken van de wereld op de meest ongewone plekken in de hoofdstad: dat belooft Hide & Seek Festival. Occitaanse folk in een klimzaal, muzikanten uit Estland in een zeepfabriek, Cubaanse klanken in de oude drukkerij van de Nationale Bank... Niets is onmogelijk en overal is muziek. Naast de concerten kan je ook aansluiten bij verschillende rondleidingen door de stad, die je meenemen naar de omgeving van enkele concertlocaties, zoals het Autriquehuis en de Nieuwe Graanmarkt. Hide & Seek Festival zorgt ongetwijfeld voor verrassingen, zelfs als je Brussel al als je broekzak kent.

muziekpublique.be

Kunst op het water

nog t.e.m. 4/9

SINT-NIKLAAS - Sint-Niklaas heeft geen kanalen of andere waterwegen en dus zorgt de stad deze zomer zelf voor water, met drie imposante kunstwerken in het Romain de Vidtspark. Op de vijver in het park drijft een gigantische wereldbol met een diameter van tien meter. Je kijkt er naar onze aarde zoals een astronaut vanuit de ruimte. Even verder zie je in een audiovisuele projectie een huis dat niet opgewassen is tegen de ontembare kracht van de natuur, en nog verder moet je op zoek naar een witte walvisstaart. Alle werken zijn bovendien mooi verlicht als het donker wordt. Na zonsondergang zijn ze nog indrukwekkender.

ccsint-niklaas.be

Het MAANpad

nog t.e.m. 1/9

MECHELEN - Theater DE MAAN organiseert zoals elke zomer een beeldende zoektocht in Mechelen, voor iedereen vanaf drie jaar. Overal in de stad liggen beschilderde stenen met ogen erop verstopt. Volg het pad en vind ze allemaal. Bij elke MAANsteen krijg je een vraag of een opdracht. Onderweg leer je spelenderwijs om met andere ogen te kijken naar de stad en zie je dingen die je nog nooit gezien had. Ben je uitgewandeld en heb je alle opdrachten tot een goed einde gebracht? Dan mag je een steentje bijdragen: zoek een mooie steen, schilder er een oog op en verstop hem ergens in de stad.

demaan.be