Tomorrowland strikt DEZE KLEPPERS voor Love Tomorrow

Op het festivalterrein van Tomorrowland in De Schorre in Boom staat op donderdag 28 juli, de dag voor het laatste festivalweekend, de duurzaamheidsconferentie Love Tomorrow gepland. Sprekers zijn onder meer de Israëlische historicus Yuval Noah Harari en de Nederlander Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie en verantwoordelijk voor de commissie rond de Europese Green Deal.

Love Tomorrow is een afdeling van Tomorrowland die projecten opzet rond duurzaamheid, maar ook wil laten nadenken over gezondheid, respect en innovatie. Het dancefestival zelf tracht naar eigen zeggen al maximaal in te zetten op duurzaamheid in de vorm van minder gebruik van generators op mazout, meer elektrische shuttlebusjes, duurzame leveranciers, recyclage en biologisch afbreekbare eetverpakkingen, maar Love Tomorrow wil zijn ideeën ook met het bredere publiek delen en organiseert daarom dit jaar een afzonderlijke conferentie met tal van lezingen.

Freedom Stage

Het duurzaamheidscongres zal op donderdag 28 juli plaatsvinden in de tent van de Freedom Stage van Tomorrowland. Tickets kosten 60 euro. Keynote speaker is Yuval Noah Harari, bekend van zijn boeken ‘Sapiens’, ‘Homo deus’ en ‘21 lessen voor de 21ste eeuw’. Ook Europees commissaris Frans Timmermans komt langs, net als David Sirota, de scenarist van de film ‘Don’t Look Up’ over waarschuwende klimaatwetenschappers die niet serieus worden genomen. Er staan ook verschillende CEO’s van duurzame bedrijven en experten van denktanken op de affiche.

Alle info en tickets via lovetomorrowconference.com.