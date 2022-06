Tom Hanks over ‘Box of Chocolates’-scène uit Forrest Gump: «Ik dacht dat niemand iets zou geven om die gek op een bankje»

Forrest Gump, de klassieker die een Oscar voor Beste Film won, zit al meer dan twintig jaar in de harten gesloten van vele cinefielen. De film uit 1994 is onder meer bekend vanwege een memorabele quote van Forrest, gespeeld door Tom Hanks: «Life is like a box of chocolate, you never know what you’re going to get.» Maar het had niet veel gescheeld, of die scène werd uit de film geknipt. Dat zegt Hanks tijdens een podcast van CinemaBlend.