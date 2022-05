Tienduizend festivalgangers proeven van kunst en techno op Horst Arts & Music

Drie jaar geleden verhuisde Horst van het Kasteel in Holsbeek naar de oude legersite in Vilvoorde. «Het is het totale tegenbeeld van het romantische, groene terrein in Holsbeek», zegt organisator Jochem Daelman. «De verschillende hallen en kleine straatjes op de site spreken tot de verbeelding.»

Ondertussen is Horst een gevestigde waarde bij liefhebbers van dance- en technomuziek. Op de affiche dit jaar stonden onder meer AliA, Hunee, Le Motel, Walrus en Lefto. Tentoonstellingen komen van Anthony Ngoya, Michèle Magema en Kris Lemsalu. De organisatie voorziet ook rondleidingen op het terrein.

Indoor

Daelman is tevreden met de opkomst tijdens het weekend. Vrijdag waren er zowat 7.000 aanwezigen, zaterdag een kleine 10.000 en zondag opnieuw een goede 7.000. «We zien dat de mensen en artiesten blij zijn, dus wij zijn zeker content.»

Normaal gezien vindt Horst steeds in september plaats, maar dit jaar is gekozen om het evenement te verplaatsen naar het voorjaar. Bedoeling is om in het najaar nog een soort van indoorversie te organiseren, zodat er in de toekomst steeds in zowel het voor- als het najaar evenementen plaatsvinden.