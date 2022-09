De voorverkoop startte vrijdagochtend om 10 uur. Twee uur later waren al de tickets verkocht. Er is een wachtlijst geopend: als er tickets vrijkomen, worden ze aangeboden aan de mensen op de wachtlijst. Er waren 60.000 tickets beschikbaar.

In het begin van deze zomer speelde Harry Styles nog in een uitverkocht Sportpaleis in Antwerpen. Het concert in Werchter komt er, net als dat in Antwerpen, in het kader van zijn Love On Tour, ter promotie van zijn derde studioalbum ‘Harry’s House’.