‘Thuis’-actrice Vanya Wellens openhartig: «Hij had geen zin om als koppel naar buiten te komen»

Vanya Wellens, die we kennen uit ‘Thuis’, praat in een interview openhartig over haar liefdesleven. Ze is al een tijdje vrijgezel, al had ze even een kortstondige relatie met een man. Dat draaide echter op niets uit.

Vanya vertolkt de rol van Femke De Grote in de Eén-serie ‘Thuis’. Vier jaar geleden kwam er een einde aan haar relatie met de vader van haar twee dochters. Sindsdien is ze single, al leek daar even verandering in te komen. «Er was heel kort iemand die ik had leren kennen via Instagram, maar dat was uiteindelijk een minder goede ervaring. Hij had geen zin om als koppel naar buiten te komen, dus heb ik er snel een einde aan gemaakt. Daar wil ik mijn energie niet meer insteken. Net als in ruzies. Als dat gebeurt met een nieuwe partner, stopt het meteen, want dat betekent dat je niet voor mekaar bent gemaakt», vertelt ze in Story.

Latrelatie

De 42-jarige actrice hoopt de liefde ooit wel terug te vinden, al zullen haar kinderen altijd op de eerste plaats komen. «Soms verlang ik wel naar een lief en ik voel ook dat ik er stilletjes aan klaar voor ben. Ik ben zeker niet ongelukkig alleen, maar dat knusse en warme om naast iemand in bed te liggen, dat mis ik toch wel een beetje. Al zal het niet makkelijk worden, mijn oudste dochter wil niet dat ik opnieuw verliefd word, terwijl de jongste net hoopt dat ik de ware tegenkom. Maar het is vaak zo dat ze er beiden een ander idee op nahouden, dus moet ik voortdurend bemiddelen (lachje) . En eerlijk gezegd weet ik het zelf ook niet altijd goed. Mijn kinderen zullen altijd op de eerste plek komen. Als er opnieuw een man in mijn leven is, dan moet ik de aandacht verdelen. Ik zou dus, denk ik, voor een latrelatie gaan. Of het moet echt iemand zijn voor wie mijn liefde zo groot is dat ik hem altijd bij mij moet hebben», klinkt het.

Zorgzaam

Ze krijgt heel wat aandacht, maar voorlopig zat de ware daar nog niet tussen. «Vooral via Instagram bieden velen zich aan, maar ik weet niet of dat de ideale manier is om iemand te leren kennen. Het kan wel, maar mij schrikt het eerder af. Op wat voor type man ik val? Donker haar, bruine ogen, beetje sportief... Maar hij moet vooral leuk en aangenaam zijn. En zorgzaam. Ik wil niet voor een man gaan zorgen, dat doe ik al voor mijn kinderen. En hij moet er rekening mee houden dat mijn kinderen altijd op de eerste plek komen», besluit ze.