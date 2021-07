‘Thuis’-actrice Daphne Paelinck over moederschap: «Tijd dat we de taboesfeer hierrond doorbreken»

De 32-jarige actrice, die de rol van Christine vertolkt in de Eén-serie ‘Thuis’, beviel op donderdag 24 juni van haar tweede dochtertje, Mae. Het kindje werd negen weken te vroeg geboren, maar is gezond en wel.

Problematische zwangerschap

Ze beleefde enkele moeilijke weken en praat daar openhartig over op Instagram. «De afgelopen weken waren al een emotionele rollercoaster waarin letterlijk alle emoties elkaar afwisselden. Van angst tot verdriet naar jaloezie en paniek naar boosheid tot... Noem maar op, ze waren er allemaal bij en zullen de komende weken nog volop in mijn hoofd zegevieren, want we zijn er nog lang niet. Één ding weet ik ondertussen zeker: ik sta hier niet alleen in. Zoveel mama's hebben een moeilijke, problematische zwangerschap of hebben na de bevalling nog een hevige periode die ze moeten trotseren», schrijft ze.

Meer dan ochtendmisselijkheid alleen

Daphne vindt dat dergelijke problemen te weinig aan bod komen, precies omdat zoveel moeders ermee te maken krijgen. «Het wordt tijd dat we de taboesfeer hierrond doorbreken en erkennen dat een zwangerschap en bevallen in heel veel gevallen niet picture perfect is en heel wat mama's (in spe) zich bijgevolg ook niets kunnen voorstellen bij de spreekwoordelijke roze wolk. Zwangerschapskwaaltjes gaan soms verder dan een beetje humeurig zijn of ochtendmisselijkheid... Soms zijn er zware medische problemen tijdens of na de zwangerschap die je niet kan voorzien en waar je nooit bij zou stilstaan op voorhand. Het is oké om niet oké te zijn en ja, hierover openlijk praten is toegestaan», klinkt het.

Steun

Ze bedankt iedereen voor de steun. «Ik wil iedereen alvast bedanken voor de lieve berichtjes en de ervaringen die jullie deelden met me. Het lukt me niet altijd om nu te reageren maar ik lees al jullie berichten en haal er ontzettend veel steun uit. Het gevoel niet alleen te zijn, da’s van onschatbare waarde en ook ik wil dat je weet dat ook jij niet alleen bent. Liefs aan al die fantastische mama's én papa's (PS: Die laatsten worden vaak vergeten)», besluit ze.