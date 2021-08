Thibaut Courtois deelt voor het eerst foto met zijn nieuwe vriendin: «Liefde van mijn leven»

Het is al een tijdje bekend dat Thibaut Courtois een nieuwe vriendin heeft. Dat maakte hij begin juni zelf bekend in het VTM-programma ‘Deviltime’. «Ik kan er nog niet zo veel over zeggen. Of ze voor Spanje of België supportert? Voor België, het is een Israëlische», vertelde hij destijds.

Liefdevolle boodschap

Niet veel later deden de geruchten de ronde dat het zou gaan om het Israëlische model Mishel Gerzig (23). Zelf bracht hij geen updates meer over zijn liefdesleven naar buiten, tot nu. De 29-jarige doelman deelde een foto van hun tweetjes op Instagram. «Liefde van mijn leven», schreef hij erbij in het Hebreeuws, de officiële taal van Israël. Mishel reageerde zelf ook op de foto. «My love», klinkt het.

Turbulent liefdesleven

Thibaut heeft twee kinderen uit zijn vorige relatie met Marta Domínguez: Adriana en Nicolás. Zijn liefdesleven werd de afgelopen jaren al vaak besproken in de media. Zo beweerde een ex-liefje van hem dat hij «erop los vogelt».