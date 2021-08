‘Temptation’-Rosanna geeft haar ongezouten mening over schaamhaar bij mannen

Rosanna Voorwald, die in 2017 met Niels meedeed aan ‘Temptation Island’, heeft enkele openhartige antwoorden gegeven tijdens een vragenuurtje. Zo heeft ze het onder meer over afknappers.

Hoewel zowel Rosanna als Niels in de fout gingen tijdens ‘Temptation Island’, zijn ze na een relatie van zeven jaar nog steeds samen. Rosanna hield vandaag een vragenuurtje op Instagram. Zo vroeg iemand haar of een man voor haar schaamhaar mag hebben. «Nee, gadver. Dat is echt een no go voor mij», is ze duidelijk.

Liever geen kleintje

Dat is echter niet de enige afknapper voor de 28-jarige blondine. «Als iemand onhygiënisch is of stinkt, dan ben ik er klaar mee. Ik walg ook van arrogante mannen, hoewel een tikkeltje arrogantie wel mag. Opscheppers moeten ook uit mijn buurt blijven. En met een kleintje maak je mij ook niet blij», knipoogt ze.

