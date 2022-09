‘Temptation’-Romée choqueert volgers met nieuwe look: «Waarom zou je dit doen?!» (foto)

Romée, die we nog kennen uit ‘Temptation Island’ en ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, heeft op TikTok een video gedeeld waarin ze plots een compleet andere haarkleur heeft. Dat zorgt voor gemengde reacties bij haar volgers.

Romée kennen we sinds haar eerste en laatste verschijning op televisie - ‘Temptation Island’ 2020 en ‘Ex on the Beach: Double Dutch 2022’ - als blondine. Op TikTok deelde de 24-jarige schoonheid uit Oss echter een video waarin ze haar blonde lokken inruilt voor een rode coupe.

Verdeelde reacties

Haar metamorfose ontketende een storm van - verdeelde - reacties. De meeste volgers opteren echter voor haar blonde look. «Zo lijkt ze echt op iemand anders», «Oh mijn God, nee! Blond was veel mooier», «Waarom zou je dit doen?!», « Kijk wat ze heeft gedaan...», «Nee, wat is dit?!», «Zo zonde», en «Oh nee, meid». Maar ook: «Oh wauw, staat je prachtig», «Ik voel de vibe eigenlijk wel», «Ik vind het echt mooi», en «Oh mijn God, je ziet er geweldig uit!», wordt er gereageerd.

Pruik

Op Instagram maakte Romée even later wel duidelijk dat het om een pruik ging, al overweegt ze door de positieve reacties wel om haar kapsel écht in het rood te laten kleuren.