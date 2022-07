‘Temptation’-Rodanya haalt uit naar volger die ongepast reageert: «Ben je helemaal gestoord geworden?!»

Rodanya Kelsey heeft erg boos gereageerd op een comment van een volger die vermoedde dat ze haar huis zélf in brand gestoken zou hebben. «Dit gun je je ergste vijand niet!», sneert ze.

Gisteren deelde Rodanya op Instagram mee dat haar huis volledig is afgebrand en ze momenteel geen onderdak heeft. Vreselijk, en al zeker nu de mama van twee in verwachting is van een tweeling.

Opzettelijk

In de reacties werd er hier en daar geïnsinueerd dat Rodanya haar huis bewust in brand zou gestoken hebben. «Echt bizar dat mensen zeggen dat jullie dit met opzet hebben gedaan in verband met gezinsuitbreiding. Ik wens jullie veel sterkte en succes de komende tijd!», reageerde een volger daarop.

Een andere volger ging daar echter op door. «Waarom bizar? Tegenwoordig doen mensen de gekste dingen om iets te kunnen krijgen. In deze tijd is alles mogelijk en kun je alles van iedereen verwachten», lezen we.

Niet verzekerd

Rodanya kon haar ogen amper geloven toen ze de reactie las en gaf de volger een flinke uitbrander. «Ben je helemaal gestoord geworden? We zijn ALLES kwijt! We hebben geen stabiele basis meer en ik ben zwanger. Een verzekering hebben we niet. Als je niks weet over iemands situatie, moet je gewoon zwijgen», klinkt het.

Nadien sprak ze al haar volgers nog even toe. «Denk even na voor je zo’n achterlijke antwoorden geeft. Dit gun je je ergste vijand niet! Het komt uiteindelijk allemaal wel goed, maar dergelijke mensen moeten echt tien keer nadenken voordat ze zo’n onzinnige dingen verspreiden», aldus Rodanya.