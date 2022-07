‘Temptation’-Rodanya deelt vreselijk nieuws: «Onze grootste nachtmerrie is werkelijkheid geworden»

In een emotioneel Instagrambericht geeft Rodanya Kelsey mee dat haar huis volledig is afgebrand. Ze is dringend op zoek naar een nieuw onderkomen.

Drie weken geleden kondigde Rodanya Kelsey, die we kennen uit ‘Temptation Island 2019’, nog heuglijk nieuws aan. Ze is immers in verwachting van een tweeling. Nu moet ze echter veel minder leuk nieuws zien te verwerken.

Oproep

Door een nog onbekende oorzaak is haar huis volledig afgebrand en heeft ze geen onderdak meer. Heel vervelend, zeker nu ze zwanger is en tegelijkertijd voor haar twee kinderen, zoontje Levay Ace (2) en dochtertje Feyla Mae, moet zorgen. «Onze grootste nachtmerrie is werkelijkheid geworden. Ons hele huis is afgebrand. Vanaf het balkon is het naar binnen gefikt. Hoe dit is ontstaan, weten ze niet. Gelukkig zijn we allemaal veilig, maar helaas krijgen wij niet met spoed een nieuwe woning en is deze supermoeilijk te vinden nu. Mochten jullie wat weten, let us know! Het liefst in Arnhem of in de buurt van Arnhem en anders maak het niet uit!», schrijft ze op Instagram.