‘Temptation’-presentatrice Monica Geuze overladen met complimenten op bikinifoto: «Je straalt!»

Monica Geuze, die als presentatrice in ‘Temptation Island’ te zien is, heeft op Instagram een prachtige foto gedeeld waarop ze in bikini poseert. Haar volgers reageren lovend.

De 26-jarige Nederlandse presentatrice, die het meest recente seizoen van ‘Temptation Island: Love or Leave’ presenteerde én de komende editie ook van de partij zal zijn, vertoeft momenteel in betere oorden met medepresentator Kaj Gorgels.

Bewondering

En dat ze het beter heeft dan ons, bewijst ze met een foto waarop ze in bikini geniet van zon, zee en strand. Haar volgers steken hun enthousiasme niet onder stoelen of banken. «Wat zie je er goed uit, Monica! Je straalt», «Zo knap zeg», «Wow, wat ben je mooi», en «Het is hier bijna nul graden. Wat doe je ons aan?», lezen we onder meer in de reacties.