‘Temptation’-Pommeline over haters: «Of ik nu goed of slecht doe, ik zal ze altijd blijven hebben»

Pommeline werd in 2017 bekend door haar deelname als verleidster aan ‘Temptation Island’. Ze is met meer dan 400.000 volgers op Instagram enorm populair, maar krijgt ook regelmatig te maken met haters.

«Sterker dan mezelf»

Tijdens een vragenuurtje op Instagram vroeg een volger hoe ze daarmee omgaat. «Dat is niet altijd even gemakkelijk. Ik probeer er heel weinig van te lezen, maar soms is het sterker dan mezelf. Maar ik ga dat jammer genoeg altijd blijven hebben, of ik nu goed of slecht doe. Dus ik moet er maar gewoon mee leren leven», legt ze uit.

(Nog) geen kinderwens

De 27-jarige tattoo-artieste geeft tevens een update over haar relatie met Cirio, met wie ze samen is sinds 2019. Sommige volgers dachten immers dat ze uit elkaar waren. «Nee, Cirio en ik zijn niet uit elkaar. Het is niet omdat we weinig posten dat we uit elkaar zijn. We hebben gewoon elk ons leven en ons werk. We hebben het gewoon super druk. Maar we zijn nog altijd samen», klinkt het.

Voor kinderen is echter nog te vroeg. «Daar denken we totaal nog niet aan. Cirio is vier jaar jonger dan mij en ziet het nog niet zitten om papa te worden. Ik eigenlijk ook nog niet. Dus ik weet niet wanneer dat zou komen», besluit ze.