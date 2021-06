‘Temptation’-Milou toont nieuwe look, maar haar volgers vinden het maar niets (foto)

Milou deed in 2019 met haar toenmalige vriend Heikki mee aan het populaire verleidingsprogramma. Ze overleefden de ultieme relatietest aanvankelijk, maar niet veel later gingen ze alsnog uit elkaar. Intussen vond Milou de liefde bij ene Martijn , een student International Business.

Tegenvallende poll

De 25-jarige blondine uit Roosendaal probeerde onlangs een compleet nieuw kapsel uit. Ze polste bij haar Instagramvolgers of haar nieuwe look geslaagd was. Maar liefst 79 procent vond van niet. «Bedankt voor jullie eerlijkheid, maar ik wil graag anders zijn dan anderen. Wees niet saai, wees anders», reageerde ze op de tegenvallende uitslag.