‘Temptation’-Kevin over Megans carrière als naaktmodel: «Ik ga eerlijk zijn...»

Kevin en Megan, die we nog kennen uit ‘Temptation Island’, hebben voor een programma samen rond de tafel gezeten. Daarin vroeg Megan hem wat hij ervan vindt dat ze naaktmodel is.

In ‘Eating With My Ex: Going Dutch’ stellen bekende voormalige koppels elkaar vragen over hun leven. Ook Megan en Kevin, die in 2018 meededen aan ‘Temptation Island’, zagen elkaar op die manier nog eens terug.

Niet enthousiast

Sinds enkele maanden zit de 21-jarige West-Vlaamse brunette op OnlyFans, een platform waarop modellen expliciet beeldmateriaal tonen. Op een bepaald moment vraagt Megan wat Kevin daarvan vindt. «Ik ga eerlijk zijn... Ik zou niet willen dat mijn vriendin dat zou doen», antwoordt hij. «Ik denk dat ik daar geen uitleg bij moet geven», vult hij nog voor de camera aan.

Veel werk

De vriend van Megan heeft het daar echter minder moeilijk mee, zo vertelt Megan. «Mijn vriend heeft er geen probleem mee dat ik OnlyFans doe. Ik post niets overdreven of vulgair. Het zijn altijd professionele foto’s met een fotograaf. Ik hou het nog heel braafjes», aldus Megan, die benadrukt dat er wel wat werk in kruipt. «Neem dat niet verkeerd op, maar weet je dat dat echt veel werk is? Je moet 24 op 7 actief zijn. Iedereen denkt dat dat een lazy job is, maar dat is niet zo», klinkt het.

Veel inkomsten

Kevin vraagt haar vervolgens of ze er veel mee verdient. «Het verdient veel meer dan ik ooit had kunnen dromen», reageert Megan. Om een idee te geven: toen Megan net op OnlyFans zat, verdiende ze naar eigen zeggen een maandloon op amper 24 uur tijd.

