‘Temptation’-Jolien maakt indruk met badkamerselfie: «Maar hoe knap ben jij?!» (foto)

Wie ‘Temptation Island’ vijf jaar geleden gevolgd heeft, weet dat Jolien Puype destijds met haar vriend Herbert meedeed. Met succes, want intussen hebben ze twee kinderen, een zoontje Emilio en een dochtertje Ana Luisa.

Onverschrokken

De 29-jarige blondine deelt nu en dan eerlijke foto’s van zichzelf. Dat deed ze gisteren ook, voor de verandering in de badkamer. «Wees jezelf. Maar altijd je beste zelf. I AM WOMAN, I AM MOTHER, I AM FEARLESS», klinkt het moedig.

Body goals

Haar volgers reageren erg enthousiast op het kiekje. «Maar hoe knap ben jij?!», «Body goals zenne!», «Hola pola... Knappie», «Amai Jolien, je haar is heel mooi zo!», «Oh mijn God, wauw!», en «Amai, zo knap, Jolien!», lezen we onder meer in de reacties.