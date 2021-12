‘Temptation’-Jimi heeft nieuwe vriendin en deelt foto van hun tweetjes

Jimi Samyn, die dit jaar als single meedeed aan ‘Temptation Island’, heeft de liefde gevonden. Het is niet Donna, maar iemand die hij op vakantie tegen het lijf liep.

In ‘Temptation Island’ waren er heel wat vonken en vuur tussen Donna, de (inmiddels ex-) vriendin van Nico. Tijdens de dreamdate hadden ze zelfs seks met elkaar. Ze hoopten om ook buiten ‘Temptation Island’ verder te bouwen aan een relatie, maar dat is uiteindelijk niet gelukt.

Braziliaanse schone

Jimi trok na ‘Temptation Island’ immers naar Brazilië en daar werd hij stapelverliefd op Maisa, een Braziliaanse vrouw. Niet helemaal onlogisch, aangezien hij zelf ook Braziliaanse roots heeft. Jimi deelde een foto van hun tweetjes op Instagram, met een groot hartje erbij.