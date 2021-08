Laten ze zich verleiden of niet? Dat is en blijft de vraag in ‘Temptation Island’. In het verleden zorgde het programma al voor heel wat sensatie, en binnenkort is het opnieuw zover.

Kreunen

Play5 trakteert ons alvast op een voorsmaakje van het nieuwe seizoen, waarin het bed sowieso al gedeeld wordt en een vrouwelijke deelneemster er het hart van in is: «Waarom doet hij me dat aan?», horen we haar zeggen.

Wanneer het nieuwe seizoen precies van start gaat, is nog niet bekend.