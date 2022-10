‘Temptation’-Heikki is voor het eerst papa geworden: «Enorm trots!»

Heikki Geens, die we nog kennen van ‘Temptation Island’, is voor de eerste keer papa geworden. Hij deelde het heuglijke nieuws op Instagram.

In maart raakte bekend dat Heikki Geens en zijn vriendin Kaylee Possemiers in verwachting waren van hun eerste kindje samen. Ze lieten destijds ook al weten dat het een meisje zou worden. Nu is Luna geboren, zo kondigt Heikki enthousiast aan. «She here! Met enorme trots kan ik jullie meedelen dat ik papa ben geworden van een superknap dochtertje Luna. Ze weegt 3,595 kg en is een flinke 54 cm lang. Zowel mama als dochter stellen het goed!», schrijft hij.

Felicitaties

Zijn volgers zijn uiteraard erg blij voor hen. «Dikke proficiat met jullie prachtig prinsesje. En nu volop genieten», «Gefeliciteerd met jullie wondertje», en «Proficiat! Geniet nu maar van jullie gezinnetje», wordt er onder meer gereageerd.

Relatietest

Heikki deed in 2019 met zijn toenmalige vriendin Milou mee aan ‘Temptation Island’. Aanvankelijk overwonnen ze de relatietest, maar na een tijdje samenwonen besloten ze om toch een punt achter hun relatie te zetten. Een jaar later begon Heikki een relatie met zijn huidige vriendin Kaylee.