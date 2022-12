‘Temptation’-Donna verbaast volgers in lingerie: «Niet normaal!» (foto)

Donna De Graef, die vorig jaar meedeed aan ‘Temptation Island’, krijgt heel wat complimenten op een foto waarop ze in lingerie poseert. «Zo sexy en niet erover», klinkt het onder meer.

Als ambassadrice van de Nederlandse lingerieketen Hunkemöller poseert Donna De Graef nu en dan in hun onderkleding. Ook gisteren deelde de 26-jarige brunette uit Rumst, die vorig jaar met haar toenmalige vriend Nico deelnam aan ‘Temptation Island’, zo’n foto waarbij ze opteerde voor een rood exemplaar. «December to remember», titelt ze het kiekje.

Schoonheid

Haar volgers steken hun enthousiasme niet onder stoelen of banken. «Prachtig setje, schoonheid», «Amai amai, je maakt mijn zondag helemaal goed. Zo sexy en niet erover», «Staat je geweldig, Donna», «Niet normaal!», en «Zo knap», is de algemene teneur in de reacties.