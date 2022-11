‘Temptation’-Demi durft eindelijk in bikini poseren: «Het resultaat mag er zijn!» (foto)

Herinner je je Demi en Sidney nog? Ze namen in 2019 als koppel deel aan ‘Temptation Island’. Aanvankelijk overleefde hun relatie de verleidingstest, maar enkele maanden later ging het koppel alsnog uit elkaar.

Doel behaald

De 25-jarige brunette uit Culemborg mag er in ‘Temptation Island’ dan wel zelfverzekerd uitgezien hebben, in het echte leven is ze dat zeker en vast niet altijd. Zo was ze een tijdje geleden niet blij met haar lichaam en begon ze volop te trainen. Intussen heeft ze haar doel behaald en daar is ze meer dan fier op. «Even een kleine ode aan de verandering die mijn lichaam heeft doorstaan de afgelopen maanden. Ik heb mij voor het eerst in mijn leven zelfverzekerd en comfortabel gevoeld om in een bikini rond te lopen», steekt ze van wal op Instagram.

Foto’s uit het echte leven

«Misschien klinkt dit raar aangezien ik veel foto’s heb met weinig aan, maar dit zijn foto’s en vaak ook foto’s vanuit shoots. Ik wilde mij zelfverzekerd voelen in het echte leven en niet alleen op foto’s en ben enorm blij dat ik dit samen met Hartkamp Coaching heb kunnen doen. Ik ben momenteel weer aan het aankomen dus deze shape is niet helemaal meer aanwezig, maar we gaan nu bouwen en komen volgende zomer nog beter terug», besluit ze.

Respect

Haar volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. «Meid, je hebt er al die tijd goed uitgezien. Van zo’n lichaam kan ik alleen maar dromen», «Je mag meer dan trots zijn!», «Prachtige vrouw! Ga zo door», «Je ziet er al fantastisch uit, meid, dus trek het je niet aan», en «Het resultaat mag er zijn! Mooi lichaam en mooie vrouw, vanbinnen en vanbuiten», wordt er onder meer gereageerd.

