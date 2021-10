‘Temptation’-Delphine excuseert zich voor racistische uitspraak: «Ik was me er niet van bewust»

Delphine heeft zich op Instagram geëxcuseerd omdat ze het n-woord gebruikt heeft in ‘Temptation Island’. «Ik weet nu dat het not done is», klinkt het.

Dat het niet meer goedkomt tussen Delphine en Bert, mag inmiddels duidelijk zijn. Delphine trekt meer en meer op met verleider Joop, iets wat ze naar eigen zeggen niet verwacht had, zo zien we in de aflevering van vanavond die in Nederland gisteren al uitgezonden werd. «Voordat ik hierheen kwam, dacht ik: met een donkere ga ik sowieso niet op date. Sowieso niet. Maar als je hierheen komt en je ziet dan Joop en die is superspontaan en aardig. Dan vind ik dat kleur... Of hoe zeg je dat? Dat kleur niet uitmaakt», klinkt het.

Verontwaardiging

Ze liet daarbij het n-woord vallen, iets waar heel wat kijkers op Twitter verontwaardigd op reageerden. «Delphine die het n-woord gebruikt, en niemand die daar iets over zegt?», «Delphine, meid, doe je even rustig met je woordkeuzes? Bepaalde woorden gebruiken we niet meer anno 2021», en «Delphine gebruikt het n-woord, ga je mond even gauw spoelen met SOAp. Ik bedoel zeep», lezen we onder meer.

Excuses

Intussen heeft de 27-jarige brunette zich daarvoor geëxcuseerd. «Ik kom uit een Vlaams wit dorpje, was me niet bewust van de betekenis achter het woord! Nu wel en wil me dus verontschuldigen naar Joop Doku en de zwarte community. Ik weet nu dat het not done is! En ik zeg zelf later in de aflevering dat ik vind dat kleur niet uitmaakt. Dat hoorde ook bij mijn proces om dit in te zien», schrijft ze op Instagram.