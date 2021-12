‘Temptation’-Delphine doet Bert met verstomming slaan: «Wat heb je dan gezien dat zo erg is?» (video)

Delphine en Bert zorgden voor heel wat sensatie in ‘Temptation Island’. Zo verklapte Delphine dat Bert twee keer een masseuse heeft bezocht tijdens hun relatie. Bert counterde die onthulling door te zeggen dat Delphine tijdens hun relatie een soa heeft gehad, maar dat ze vaag bleef over hoe ze die opgelopen kon hebben. En dan was er de dreamdate van Delphine met Joop waarbij toch wel heel vreemde geluiden kwamen uit de hotelkamer.

Grimmige sfeer

Beelden die duidelijk een diepe indruk nalieten op Bert, zo klinkt het bij hun weerzien. «We zijn herenigd op een heel bizarre manier. Als je dergelijke beelden krijgt», zucht hij. «Ik heb mij wel geamuseerd, man», plaagt Delphine hem. «Ik ben blij voor u. Echt oprecht», antwoordt Bert.

«Wat heb je dan gezien dat zo erg is? Wie kwam er naar hier om zich te bewijzen? Waarom heb je dat dan niet gedaan? Nu wil jij mij weer de slechte doen lijken, maar iedereen is voorbereid, want ik wist dat je zo ging reageren», aldus Delphine. «Ik ben hier niet om vingers te wijzen», maakt Bert duidelijk. «Zeg dan gewoon wat, of ben je daar te laf voor? Wat heb je gehoord?», vraagt Delphine. «Als we op deze manier gaan verder doen, dan zal het rap gedaan zijn», verzekert Bert.

‘Temptation Island: Love or Leave’ is elke vrijdag om 20.35u te bekijken op Play5.