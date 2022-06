‘Temptation’-Daniëlle is voor het eerst mama geworden: «Wat zijn wij blij met jou!»

Daniëlle kennen we nog uit ‘Temptation Island 2018’, toen ze met Mezdi deelnam. Dat liep echter niet goed af en nadien leerde ze Avni Ozyurt, een bodybuilder, kennen.

Gouden randje

Op 23 juni werden ze mama en papa van een zoontje dat luistert naar de naam Zayn Idris Özyurt. «Al kijkend naar jouw kleine handje, krijgt ons geluk een gouden randje. Wat zijn wij blij met jou», schrijven ze op Instagram.

Felicitaties

Hun volgers overladen hen met felicitaties. «Gefeliciteerd schatjes! Geniet van jullie kleine mannetje. Dat gouden randje is jullie van harte gegund. We houden van jullie», «Prachtige naam», en «Van harte en alle geluk samen», lezen we onder meer in de reacties.