‘Temptation’-Amber is kritiek beu: «IK ben zijn mama en IK weet hoe mijn kind is en hoe niet»

Amber deed vorig jaar als verleidster mee aan ‘Temptation Island’ en leerde daar haar huidige vriend Arda kennen. Eind vorig jaar kreeg ze een kindje met hem, Amari.

De 23-jarige brunette deelde onlangs een filmpje van een spelende Amari. Ze schreef erbij dat hij ziek is en koorts heeft. Enkele volgers maakten haar duidelijk dat koorts niet noodzakelijk wil zeggen dat hij ziek is. «Ze zijn niet per se ziek als ze geen super hoge koorts hebben en zelf nog lekker kunnen spelen. Dat komt heel vaak voor bij baby’s. Ons dochtertje (8 maanden) heeft bijna om de twee weken koorts», en «Koorts hebben is niet ziek zijn, hé. Mocht je dit nog niet weten», klonk het onder meer.

Meer dan enkel koorts

Dat commentaar schoot bij Amber in het verkeerde keelgat. «Ik word hier zo kotsmoe van en dit is ook de reden waarom ik minder post over Amari en in het algemeen. Ten eerste is het niet omdat ik enkel schrijf dat hij ziek is en koorts heeft, dat hij ENKEL koorts heeft! Jullie zijn hier waarschijnlijk elke dag dat jullie weten dat hij niet ziek is», schrijft ze op Instagram.

«Ten tweede ben IK zijn mama en weet IK hoe mijn kind is en hoe niet. Als ik merk dat hij anders in zijn doening is, dat hij een blaffende hoest heeft met slijm, dat hij groene snot heeft die om de vijf minuten uit zijn neus geblazen moet worden, dat hij koorts maakt van 39,5 graden en heel vaak trunterig is, dan is dit ziek zijn bij Amari. Omdat ik even een story deel waarin hij nog leuk aan het spelen is, wil niet zeggen dat hij de hele tijd zo is! En omdat hij speelt, wil niet zeggen dat hij niet ziek is. Hij is nu eenmaal een super sterk mannetje en kan tegen veel. Niet elke baby is hetzelfde en reageert hetzelfde als ze ziek zijn», besluit ze.