Sven uit ‘Blind Getrouwd’ over zijn vriendin: «Ze wilde een man die haar een beetje irriteert»

Het was al vrij snel duidelijk dat het tussen Veerle en Sven niets zou worden. Veerle vond Sven al van in het begin té enthousiast en ze slaagde er niet in om zich open te stellen naar hem. Sven bleef na het mislukte huwelijk niet bij de pakken zitten en leerde al snel zijn huidige vriendin Petra kennen.

Nog voor hij haar in levende lijve ontmoet had, was Sven (51) al verkocht. «De vonk sloeg over nog voor we elkaar hadden gezien. Toen ik haar persoonlijke datingsite metmemee.com bezocht, vond ik haar meteen een knappe verschijning. Ik was ook onder de indruk van haar teksten. Zo schreef ze: ‘Ik wil een man die mij een beetje irriteert.’ Heel anders dan vrouwen die vragen naar een zorgzaam type. (lacht) De bedoeling van Petra’s datingsite was dat mannen haar uitdaagden met een spannende activiteit. Ik stelde voor om samen een podcast te maken over het wel en wee van daten. Die is te beluisteren op Spotify onder de naam Datiquette en op www.datiquette.be ”, vertelt hij in Dag Allemaal.

Ook Petra (46) had al heel snel vlinders in de buik. «Al na ons eerste telefoongesprek voelde ik me in de zevende hemel, al hadden we elkaar nog niet ontmoet. Ik was zo onder de indruk van Sven dat ik al m’n andere dates annuleerde. Mijn datingsite staat dus over te nemen. (lacht) Ik beheer wel nog tomeeto.be, met reizen voor singles en eenoudergezinnen», klinkt het.

Voor Petra was het niet vreemd om Sven op televisie met Veerle te zien trouwen, al schrok ze wel van de reacties op sociale media. «Ik wist dat er nooit gevoelens zijn geweest tussen hem en Veerle. We hebben samen gekeken. Ik kende het programma niet, maar had de impact wel onderschat. We waren pas drie weken samen toen hij op sociale media overladen werd met negatieve commentaren. Niet fijn, maar ik gaf al heel veel om hem en mijn gevoelens werden daardoor alleen maar sterker», legt ze uit.

«Ik was heel blij dat Petra toen al aan mijn zijde stond en me steunde», vult Sven aan. «Ik werd echt afgemaakt: ik was te aanwezig, te druk, te enthousiast... Pas op, ik ga niet ontkennen dat ik zo ben, maar Petra kent ook mijn andere kant. Ze had het volste vertrouwen in mij en aanvaardde dat ik tijdens het programma overstelpt werd met vriendschapsverzoeken van vrouwen die hun kans wilden wagen. Dat ik nog niet bekend was toen we elkaar leerden kennen, is een pluspunt. Anders had ik me afgevraagd of ze misschien daarom voor mij viel. Daar zou ik onzeker van worden», luidt het.

(Nog) geen trouwplannen

Ze zijn nu vier maanden samen, maar trouwen, daar is het nog wat vroeg voor. «Dat zou mijn vierde huwelijk zijn... Dus dan wel graag het laatste. (lacht) Als huwelijksfotograaf blijf ik het speciaal vinden: openbaar maken dat je je partner graag ziet en beloven dat je samen door lief en leed wilt gaan», aldus Sven. «Na mijn echtscheiding wou ik niet meer trouwen, je kunt elkaar ook zonder papiertje graag zien», pikt Petra in. «Maar het charmeert me dat Sven het heel graag wil en dus smelten mijn bezwaren weg. We hebben het er vaak al lachend over, maar het zal nog niet voor meteen zijn. Je moet elkaar eens in alle seizoenen meegemaakt hebben om te weten of je het met elkaar kan uithouden», knipoogt ze.