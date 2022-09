‘Succession’-bedenker onder vuur na «obscene» grap over de Queen: «Toon een beetje respect» (video)

Het lichaam van Queen Elizabeth II is nog amper koud, en er worden al volop moppen getapt over haar overlijden. Zo ook tijdens de uitreiking van de Emmy Awards, waarbij Jesse Armstrong, producent en scenarist van het satirisch drama ‘Succession’ , suggereerde dat er voor zijn award meer gestemd werd dan voor de aanstelling van de nieuwe koning. Een grap die niet in goede aarde viel, zo blijkt.

‘Succession’, een satirisch drama over het media-imperium van Logan Roy, was genomineerd voor maar liefst 25 Emmy’s. Daarmee had het de meeste Emmy-nominaties kunnen binnenrijven van de hele avond. Daarvan kon de serie er maar vier verzilveren, waaronder de Emmy voor Beste Scenario en Beste Dramareeks.

«Grote week voor opvolgingen»

Toen Jesse Armstrong, de bedenker, scenarist en producent van reeks, het podium besteeg om die laatste award in ontvangst te nemen, liep het evenwel een beetje mis. In het bijzijn van de cast, waaronder Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook en Nicholas Braun, begon hij zijn speech met de aankondiging dat het een «grote week was voor ‘successions’». Dat is een verwijzing naar de serie, uiteraard, maar ook naar de letterlijke betekenis van het woord ‘Succession’: troonopvolging. Een knipoog naar de troonopvolging in het Verenigd Koninkrijk kon dan ook niet ontbreken: «Eerst een nieuwe koning in het Verenigd Koninkrijk, en nu deze award voor ons», zei Armstrong, die zelf ook Brits is.

Anti-monarchie

«Uiteraard kwam er werd er voor ons wel ietsje meer gestemd, dan voor Prins Charles», grapte hij. Er werd hoorbaar naar lucht gehapt in de zaal. «Hou het koningsgezind, hou het koningsgezind», siste Brian Cox, die Logan Roy vertolkt in de reeks.

Armstrong probeerde zijn speech nog te redden door te benadrukken dat hij niet bedoelde dat zij «meer legitiem waren in hun positie dan Charles III»: «Dat is aan andere mensen om te beslissen.» Cox voegde er nog aan toe: «Delicaat evenwicht». Hier en daar was een gniffel hoorbaar, maar het kalf leek evenwel al verdronken. Armstrong bedankte daarna nog snel de cast en zijn team, en noemde de award «een grote eer.»

Verdeelde reacties

Online werd Armstrong al snel aan de schandpaal genageld. «Too soon», lijkt het sentiment te zijn. «Iemand die heel veel voor erg veel mensen betekende is net gestorven. Toon een beetje respect», klinkt het op Twitter. Elders wordt hij ook geregeld «klootzak» en een «slecht persoon» genoemd. Een wel erg misnoegde Brit noemde de grap «obsceen» en roept zelfs op om Armstrong te «censureren».

Toch kunnen veel mensen die minder koningsgezind zijn de grap wel smaken: «Wat een icoon!», klinkt het. Iemand anders schrijft: «Armstrong krijgt slechts 45 seconden en gebruikt het om de monarchie te kakken te zetten. Wat een held.»