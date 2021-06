Steven Van Herreweghe en vriendin uit elkaar: «Ongelofelijk moeilijke beslissing»

De televisiepresentator legt uit dat het koppel als vrienden uit elkaar gaat. «Katrien en ik gaan elk onze eigen weg. Dat is een ongelofelijk moeilijke beslissing want we zien elkaar doodgraag. Het leven overkomt ons en sommige bochten doen pijn. Maar wie in Aalst woont zal merken dat we ons mooiste project samen verder zetten: onze fantastische kinderen. Dus als u mij met Katrien en de kinderen tegenkomt op een terras, in het park of in de cinema weet dan dat daar twee beste vrienden zitten die er altijd voor elkaar zullen zijn! Het ga ons goed», schrijft hij.