Stan Van Samang openhartig: «Ja, ik heb mijn vrouw bedrogen met iemand die niet bestaat»

‘Een ster’-zanger Stan Van Samang blikt in een interview terug op de Eveline-heisa van vorig jaar. «Wat ik heb gedaan, is heel dom. Dat weet ik», klinkt het.

In september van vorig jaar deden enkele naaktbeelden van Stan Van Samang en twee andere bv’s de ronde via Whatsappgroepen. Ze werden in de val gelokt door ene ‘Eveline’. Bijna een jaar na de feiten vertelt de 42-jarige zanger openhartig over de commotie. «Het is nutteloos om terug te kijken in het leven. Tuurlijk zou ik dingen anders hebben aangepakt. Anderzijds: als je elke keer nadenkt voordat je iets doet, verlies je je spontaniteit. En dan zou het leven saai zijn. Maar natuurlijk had ik bij bepaalde zaken beter eerst goed nagedacht», geeft hij toe in TV Familie.

Gemuilkorfd

Het jaar 2020 begon voor Stan Van Samang nochtans goed met de geboorte van zijn dochtertje Stella in januari. «Maar dan kwam corona en werd ik als artiest gemuilkorfd. En niet veel later waren er dan die uitgelekte beelden... Ja, papa heeft domme dingen gedaan. Kijk, je moet een kat een kat noemen: inderdaad, ik heb mijn vrouw bedrogen met iemand die niet bestaat. Wat ik heb gedaan, is heel dom. Dat weet ik. Maar het blijft illegaal om zulke beelden zomaar openbaar te maken. Ik heb dan ook klacht ingediend», klinkt het.

Verwijten

Het onderzoek naar de dader(s) is nog steeds gaande. «Maar Barbara en ik hebben het achter ons kunnen laten. Ook al word ik er nog vaak mee geconfronteerd. Ik krijg nog verwijten naar m’n hoofd, en dan denk ik: ‘Moet dit nu echt?’ Maar goed, we komen er wel doorheen. Er zijn veel mensen die het moeilijker hebben. Ik mag dus niet klagen», besluit hij.