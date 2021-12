‘Squid Game’-actrice HoYeon Jung poseert in doorzichtig ondergoed: «Oh mijn God, zo mooi!» (foto)

HoYeon Jung, de actrice die in ‘Squid Game’ de rol van Kang Sae-byeok vertolkte, heeft het Instagramaccount van Calvin Klein tijdelijk overgenomen. Ze deelde al meteen een foto waarop ze poseert in een lingeriesetje van het bekende modemerk.

«Calvin Klein gaf me hun paswoord», lezen we bij het bericht dat zowel op het Instagramaccount van Calvin Klein als op haar eigen account te zien is. Vermoedelijk maakt de opvallende actie deel uit van een nieuwe reclamecampagne.

Viraal

De 27-jarige Zuid-Koreaanse draagt op de foto een witte slip en een wit doorzichtig topje van het Amerikaans modemerk. Het kiekje behaalde in een mum van tijd meer dan 3 miljoen likes. «Adembenemend knap», «Prachtig setje», «Oh mijn God, zo mooi!», en «Deze foto gaat Instagram breken», klinkt het onder meer in de reacties.