Shania Gooris kreeg onlangs een wel héél ongepast verzoek: «Komaan, mannen!»

Momenteel kan je in ‘Expeditie Gooris’ het wel en wee volgen van Sam Gooris en zijn gezin tijdens een roadtrip langs de westkust van de Verenigde Staten. Een televisieprogramma wil zeggen dat er plots ook meer belangstelling voor hen is, en daar kan dochter Shania over meespreken.

Mayonaise

De 22-jarige brunette heeft haar portie ranzigheid al gehad. «Echt, je kan niet geloven wat je allemaal binnen krijgt via sociale media. Piemels, poepen, borsten... noem maar op. Speciale verzoeken ook. Zo vroeg iemand een keer of ik mijn teen in een pot mayonaise wilde steken. Komaan, mannen», vertelt ze in Het Laatste Nieuws.

Kalme week

Zelfs toen ze nog minderjarig was, kreeg ze dergelijke berichten. «Stuur geen ongepaste berichten, ik ben nog maar zeventien», maakte ze destijds duidelijk. «Nu ik ouder ben geworden, is het wel verbeterd. Heel f*cked up eigenlijk, nu ik er zo bij nadenk. Maar weg gaat het nooit. Ik ben nog maar 22 en heb al zeker duizend piemels gezien. (lacht) Vroeger waren het er dus meer, maar nu beschouw ik twee van dat soort berichten per week als een goeie, kalme week. Wat je daaraan kan doen? Niets, hè. Ik verwijder alles meteen en doe alsof er niets gebeurd is. Je leert ermee leven, maar normaal is dat toch niet?», besluit ze.

‘Expeditie Gooris in Amerika’ is elke dinsdag om 20.35 uur te bekijken bij VTM 2.