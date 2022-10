Shake it off! Taylor Swift krijgen eigen fanparty ter ere van nieuwe album

Om de komst van Taylor Swifts nieuwe album ‘Midnights’ te vieren organiseert de Trix in Antwerpen op 21 oktober ‘Swiftieverse’. Dat is de allereerste Taylor Swift party in België. Volgens de organisatie kan een ware swiftie zich verwachten aan «een avond door fans voor fans, met alleen maar en non stop Swift hits!»

Taylor Swift heeft de laatste jaren niet stilgezeten. In 2019 verscheen nog haar nieuwe werk ‘Lover’, in 2020 verscheen Swifts coronatweeling ‘Folklore’ en ‘Evermore’ en tussendoor bracht ze nog enkele van haar oude albums (‘Fearless’ en ‘Red’) uit in eigen beheer, of zoals ze het zelf noemt ‘Taylor’s Version’. Alsof dat nog niet genoeg is, komt Swift nog maar eens met een volledig nieuw Album: ‘Midnights’, op 21 oktober.

«Never Calm Down»

Op 21 oktober komt Taylor Swifts nieuwe album ‘Midnights’ eraan en dat mag gevierd worden. Daarom timmerden Taylor Swift-fans het ‘Swiftieverse’ ineen. «Swiftieverse, een Taylor Swift party georganiseerd door fans voor fans. Are you ready for it... ? Let's all dance around in our best dress fearless and never calm down!», klinkt het in de beschrijving. Tickets zijn via de website van trix te koop vanaf 7 oktober om 20:00 aan de schappelijke prijs van zes euro. Je moet wel ouder dan zestien jaar zijn.

VMA

Eind augustus kondigde de ‘Shake It Off’-zangeres haar nieuw album aan tijdens de MTV Awards toen ze de award voor ‘video van het jaar’ in ontvangst mocht nemen voor haar nummer ‘All Too Well’. «Als bedankje voor mijn fans lijkt het me leuk om jullie te verrassen met wat goed nieuws: mijn nieuw album verschijnt op 21 oktober.» Op Instagram liet Swift om klokslag middernacht weten dat de titel van de plaat ‘Midnights’ zal zijn. «‘Midnights’, de verhalen van 13 slapeloze nachten doorheen mijn leven», schreef ze cryptisch bij de Instagrampost.