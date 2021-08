Seriemoordenaar Dexter is terug van weggeweest in trailer ‘Dexter: New Blood’ (video)

Menig tv-kijker is ongetwijfeld bekend met Dexter Morgan, de forensisch expert annex seriemoordenaar die seizoenenlang op het kleine scherm te bewonderen was. Acht jaar na het einde van de originele serie heeft Showtime de trailer van ‘Dexter: New Blood’ op het publiek losgelaten.

Van 2006 tot 2013 konden misdaadfanaten de gruwelijke avonturen van Dexter Morgan, gespeeld door Michael C. Hall, volgen op het kleine scherm. De als kind getraumatiseerde Dexter groeide op bij de gedisciplineerde politieagent Harry Morgan en werd forensisch expert. ‘s Nachts houdt hij er echter een andere baan op na: seriemoordenaar. In 2013 gaven fans al aan teleurgesteld te zijn door het einde van de serie en daar probeert ‘Dexter: New Blood’, dat zich afspeelt in New York en op 7 november in première gaat, nu een antwoord op te bieden. De trailer belooft alvast veel goeds...