Serie over Jeffrey Dahmer stoot door naar Netflix top-3

Daarmee doet de thrillerreeks het beter dan het vijfde seizoen van de Spaanse reeks ‘La Casa de Papel’ en dan de beide seizoenen van de populaire kostuumreeks ‘Bridgerton’. Met respectievelijk 1,65 miljard en 1,35 miljard gestreamde uren doen de nummers 1 en 2 ‘Squid Game’ en ‘Stranger Things’ het nog altijd wat beter dan de nieuwkomer.

De reeks gaat over seriemoordenaar Jeffrey Dahmer, die na zijn arrestatie bekende zeventien jonge mannen te hebben vermoord tussen 1978 en 1991. Hij was berucht als de Milwaukee Kannibaal en stierf in de gevangenis in 1994 op 34-jarige leeftijd.