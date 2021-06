Selah Sue verrast met eigen hotline: «Vertel me hoe je je voelt»

«Hoe gaat het?»

« I want to reconnect», aldus de 32-jarige zangeres. «Nu de wereld terug op gang komt, wil ik opnieuw contact maken met jullie. Hoe gaat het?» Ze moedigt mensen aan om audioboodschappen in te spreken op de ‘Express Yourself’-hotline. «Ik zal beginnen: vandaag stond ik op en de zon scheen dus ik was blij. Tegelijkertijd was ik ook nerveus omdat ik wist dat ik deze video moest opnemen», vertelt ze in de clip. «Nu is het aan jullie: druk jezelf uit.»