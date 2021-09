Sebastiana uit ‘Love Island’ openhartig: «Tegen dan wil ik zeker zwanger zijn»

Sebastiana zocht en vond in ‘Love Island 2019’ al snel de liefde bij Martin, maar na het programma liep het mis tussen de twee. Op dit moment is haar liefdesleven een mysterie. In december van vorig jaar liet ze wel weten dat ze een klik had met iemand, maar nog niet meer dan dat. «Liefde is het nog niet echt, maar laten we zeggen dat ik iemand heb gevonden die me leert hoe ik een betere ik kan zijn. Iemand die me accepteert met mijn gebreken en waarmee ik me amuseer», vertelde ze destijds tijdens een vragenuurtje op Instagram.

Kinderwens

Wel weten we dat de 26-jarige brunette uit Aartselaar een vurige kinderwens heeft die ze zo snel mogelijk in vervulling ziet gaan. Iemand vroeg haar op Instagram immers of ze kinderen wil. «Ja zeker! Ik wil zeker volgend jaar of het jaar erna al zwanger zijn. Ik ben 26, het wordt echt tijd om mama te worden», antwoordde ze daarop.