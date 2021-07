Sean Dhondt over ‘Eveline’-schandaal: «Ik heb diep gezeten, maar ben door veel warmte omringd»

Sean Dhondt heeft in het VTM-programma ‘Waarheid, durven of doen’ openhartig gepraat over hoe het sextingschandaal zijn leven door elkaar heeft geschud.

«Privé is er heel veel veranderd», trapte Sean Dhondt een open deur toen de 37-jarige presentator en de overige gasten van ‘Waarheid, durven of doen’ de vraag kregen hoe hun leven de afgelopen vijf jaar veranderd was. «Ik ben gescheiden en ik heb opnieuw de liefde gevonden. Ik heb een sextingschandaal achter de rug», aldus Dhondt.

«Ik wens niemand toe wat ik heb meegemaakt en hoe je plots dingen over jezelf ziet en leest. Dingen die waar zijn, soms onwaar. Vooral voor mijn dierbaren was dat heel erg. Je doet zelf wat je doet, je maakt keuzes. Je gaat eens op je bek en staat daarna weer op. Het was moeilijk om mijn familie gekwetst en onzeker te zien, bezorgd om mij. Je hebt dat soms niet in de hand of je kan hen niet beschermen.»

Diep gezeten

Sean heeft diep gezeten, zo zegt hij. «Ik heb 'shit' tegen mezelf gezegd, omdat ik mezelf niet meer herkende. Ik ben triest geweest, een hoopje ellende. Terwijl ik van nature goedlachs, vrolijk en positief ben.» Dhondt was dan niet het enige slachtoffer van ‘Eveline’ (ook Peter Van de Veire en Stan Van Samang waren betrokken bij het schandaal), maar dat noemt de presentator «een schrale troost». «Sinds die affaire heb ik ontzettend veel gesprekken gehad met mensen die iets gelijkaardigs is overkomen. Die verhuisd zijn, al hun vrienden zijn verloren. Gelukkig is dat bij mij niet het geval.»

Want het is dankzij de steun van zijn omgeving dat Sean weer wat kan opmonteren. «Mijn familie, vrienden en collega's weten wie ik ben. Kijk, iedereen doet dingen en maakt al eens fouten. Een echte vriend is er op zo'n moment voor jou. En bij familie is de liefde onvoorwaardelijk. Ik ben door heel veel warmte omringd geweest.»