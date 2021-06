Sam Gooris over zijn ontmoeting met koning Willem-Alexander: «Wat moet die wel niet van mij gedacht hebben?»

Sam Gooris heeft tijdens de marathonradio van MNM teruggekeken op een uitzonderlijk moment. «Ik heb eens koning Willem-Alexander ontmoet, maar dat had ik toen niet door», aldus de Vlaamse zanger. Twintig jaar geleden in een tankstation in Rumst leek de zanger de vier andere mannen in het tankstation te herkennen. «Je dacht dat het iemand anders was en ging er naartoe, maar nu blijkt dat het - nu koning, toen nog prins - Willem-Alexander was», vertelt radiopresentator Peter Van de Veire verbaasd.