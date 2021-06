Salma Hayek ontkent borstvergroting: «Mijn alsmaar grotere borsten bezorgen me vreselijke rugpijn»

«Ik neem het hen niet kwalijk», zegt actrice Salma Hayek over de roddels dat ze haar borsten heeft laten vergroten. «Mijn borsten waren effectief kleiner, net als de rest van mijn lichaam. Maar ze zijn gewoon blijven groeien, heel veel maten.» De reden van die lange groeispurt is volgens Hayek meervoudig. «Er zijn sommige vrouwen bij wie de borsten groeien als je dikker wordt, en andere vrouwen bij wie de borsten groeien als je borstvoeding geeft - en ze worden dan niet meer kleiner. En in sommige gevallen groeien ze opnieuw wanneer je in de menopauze terechtkomt. Ik ben toevallig een van die vrouwen bij wie al die dingen zijn gebeurd», klinkt het openhartig in Red Table Talk.