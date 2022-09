Saartje Vandendriessche geniet halfnaakt van de (laatste) zon: «Wat een lichaam!»

Binnen enkele dagen verwelkomen we de herfst en wuiven we de zomer uit. Presentatrice en schrijfster Saartje Vandendriessche (47) - die enkele maanden geleden haar tweede boek uitbracht: ‘Nooit Meer Moe’ - doet dat met een foto waarop ze halfnaakt in de zee staat en de zon ‘omarmt’. «Zomer, je bent een rijke bron. Een stralende liefdeszon. Ik ga je missen! Wie heeft er ook last van die grijze regenachtige dagen?», vraagt ze haar volgers.

Vissersboot

Die reageren verdeeld. «Elk seizoen heeft zijn charmes», «De zomer mag al terug beginnen», en «Ik ben er altijd even weer depri van. Maar van deze foto word ik blij», lezen we in de reacties. Anderen focussen dan weer eerder op de foto. «Wat een lichaam!», en «Die vissersboot in de verte is compleet op de klippen gelopen. Compleet het noorden kwijt», grapt nog iemand.