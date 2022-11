Romina uit ‘Boer zkt Vrouw’ bevallen van eerste kindje: «Zo’n mooie naam!»

Herinner je je ‘Boer zkt Vrouw - De Wereld Rond’ in 2018 nog? Boer Jan vond toen de liefde bij Romina en verhuisde zelfs voor haar van Australië naar ons land. Intussen heeft het koppel aan gezinsuitbreiding gedaan. Romina is immers bevallen van een zoontje dat luistert naar de naam Dré. Ze maakte het heuglijke nieuws bekend met een foto van de kleine spruit. «Dré. Al ons later is met jou», schrijft ze erbij.

Mooiere wereld

Haar volgers overladen hen met felicitaties. «Dikke proficiat met jullie zoontje! Nog vele mooie en gelukkige jaren samen!», «Keileuke naam. Dikke proficiat. Enjoy the wild ride of parenting», «Met Dré erbij wordt deze wereld beslist weer een beetje mooier...», «Zo’n mooie naam! Prachtig en proficiat», en «Veel geluk en liefde voor jullie mooie gezin», lezen we onder meer in de reacties.