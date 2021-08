Roméo Elvis is getrouwd met zijn vriendin Lena Simonne (video)

Het lijkt erop dat Roméo Elvis in het huwelijksbootje is gestapt met zijn vriendin. In een video op Instagram geven ze elkaar het jawoord.

Heuglijk nieuws voor Roméo Elvis en Lena Simonne! Ze mogen elkaar voortaan man en vrouw noemen. Lena deelde op Instagram een video waarin de Brusselse rapper een trouwring rond haar vinger doet. Vervolgens bezegelen ze hun huwelijk met een innige kus.

Beschuldigingen

De 28-jarige broer van zangeres Angèle is al enkele jaren samen met het 23-jarige Franse model. Vorig jaar raakte de rapper verzeild in een mediastorm toen een vrouw op sociale media beweerde dat hij haar aangerand zou hebben. Hij excuseerde zich bij haar persoonlijk, maar de vrouw maakte die excuses openbaar. Daarop stuurde Elvis een reactie de wereld in. «De sociale media ontploffen en ja: ik realiseer me dat ik mijn handen op een ongepaste manier op iemand heb gebruikt. Ik dacht dat ik inging op een uitnodiging, die er evenwel geen bleek te zijn. Toen ik dat enkele ogenblikken later doorhad, ben ik meteen gestopt», klonk het.