Romee Strijd is voor de tweede keer mama geworden: «Wat een prachtige geboortedatum!»

Romee is vorige week vrijdag bevallen van haar tweede kindje. Het werd een meisje dat luistert naar de naam June. Een zusje dus voor Mint, die in december 2020 geboren werd.

Speciale datum

De 27-jarige brunette, die sinds 2010 een relatie heeft met Laurens van Leeuwen, wordt overladen met felicitaties. Heel wat volgers vinden de geboortedatum - 11 november, Wapenstilstand - opvallend. «Wat een prachtige datum om deze wereld binnen te komen», «Gefeliciteerd, Romee! Ze ziet er zo mooi uit, en wat een leuke naam», «Oh mijn God, deze datum, zo speciaal!», en « You did it again. Geniet van je gezinnetje en mooie June», klinkt het in de reacties.