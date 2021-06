Rodanya uit ‘Temptation Island’ onthult geslacht van baby: «Mijn voorgevoel zei het al» (foto)

De 23-jarige Nederlandse, die in 2019 met haar vriend Morgan deelnam aan het populaire verleidingsprogramma, is in verwachting van een dochtertje. Een zusje dus voor Levay Ace, die anderhalf jaar oud is.

Prinsesje

Rodanya deelde enkele foto’s van de gender reveal op Instagram. Ze is erg blij met de onthulling. «Jeeej! We weten het ein-de-lijk en wat zijn we gelukkig! Begin december verwachten wij een klein prinsesje. Mijn voorgevoel zei het al haha, maar wilde niet teveel hopen omdat ik zó graag altijd al een mini me wilde. We gaan nog even nagenieten van deze mooie dag en we willen iedereen bedanken voor het komen», klinkt het.