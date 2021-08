Rihanna, de rijkste muzikante ter wereld, is nu ook miljardair

De Barbadiaanse zangeres en zakenvrouw Rihanna is nu 1,7 miljard dollar waard. Dat maakte het zakenblad Forbes woensdag bekend. Daardoor is ze een van de rijkste muzikanten ter wereld.

De 33-jarige Robyn Rihanna Fenty, afkomstig van het eiland Barbados, maakte in 2003 haar opwachting in de internationale muziekscene. Haar muziekcarrière legde haar al geen windeieren, maar het is vooral haar ondernemerstalent dat haar tot miljardair heeft gekatapulteerd. De r&b-zangeres heeft haar succes te danken aan haar een gigantisch mode- en schoonheidsimperium.

Beauty

Volgens Forbes is ongeveer 1,4 miljard van haar fortuin afkomstig van haar make-upmerk Fenty Beauty. Dat creëerde ze samen met de Franse luxegigant LVMH. Fenty Beauty wil een inclusief merk zijn en biedt daarom make-up voor vijftig verschillende huidtinten aan, wat enorm is in de beauty-industrie. Rihanna is ook mede-eigenaar van de ligerielijn Savage X Fenty, die 270 miljoen bijdraagt aan haar nettowaarde, volgens Forbes.

En hoewel de zangeres sinds 2016 geen album meer heeft uitgebracht, behoudt ze een enorme invloed online, met meer dan 100 miljoen volgers op Instagram en Twitter.