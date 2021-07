Riadh Bahri verklaart VTM-presentator de liefde: «Ben al sinds mijn tienjaren stapelzot van u»

VRT-gezicht Riadh Bahri heeft onthuld dat hij sinds zijn tienerjaren een hevige crush heeft op een presentator en acteur Kürt Rogiers. Hij nodigt hem zelfs uit voor een diner. «Ik ben getrouwd, dus je moet niks vrezen van mij», klinkt het in een preview van de volgende aflevering van het VTM-programma ‘Waarheid, Durven of Doen’.

In ‘Waarheid, Durven of Doen’ moeten de gasten (Valerie De Booser, Anke Buckinx, Riadh Bahri en Jasper Erkens) de vraag ‘met welke Vlaamse bekendheid - levend of dood - zou je een avond willen doorbrengen?’ beantwoorden. ‘Het Journaal’-anker Riadh Bahri hoeft daar duidelijk niet lang over na te denken: Kürt Rogiers. Hij vraagt vervolgens aan radiopresentatrice Anke Buckinx of zij «iets kan regelen». Ze belt de 50-jarige VTM-presentator op, waarna Riadh Bahri zich helemaal mag laten gaan.

«Ik heb u de voorbije maanden af en toe al eens een berichtje gestuurd via Instagram», klinkt het. «Ik kan nu eindelijk toegeven dat ik al sinds de prille jaren, toen je nog paradeerde als een hunk in Wittekerke en ik nog als jonge homoseksuele tiener in de kast zat, stiekem een beetje stapelzot ben op u.» Hij nodigt Kürt ook uit voor etentje in Brussel. «En ik ben getrouwd, dus je moet niks vrezen van mij.» «Ik voel mij daar helemaal niet door geïntimideerd, dus bij deze: volgaarne, dat doen we», antwoordt Rogiers. En zo komt de tienerdroom van Riadh Bahri onverhoopt nog uit.