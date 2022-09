Regisseur noemt ‘Avatar 2’ de «meest waanzinnig ingewikkelde film ooit gemaakt»

‘Avatar: The Way of Water’ komt in 2022 in de zalen, maar wordt nu al de meest ingewikkelde film ooit genoemd. Althans volgens regisseur Liam O’Donnell die als een van de eerste fragmenten kon zien van de opvolger van James Camerons ‘Avatar’ uit 2008.

Ook bij ‘Avatar 2’, ofwel ‘Avatar: The Way of Water’, staat James Cameron achter de camera. Eerder gaf Cameron al aan dat hij de vierde Avatar-film mogelijk niet zelf zal regisseren, aangezien de films «nogal tijdrovend» zijn om te maken. En dat leek niet gelogen. Wie bij de keynote van Cameron aanwezig was, en de eerste scènes te zien kreeg, kon maar één ding concluderen: Avatar 2 was gekkenwerk.

De eerste scène die getoond werd was een «badass» scène waarin het personage van Sam Worthington met zijn wapen schiet terwijl hij op een alienwalvis rijdt onderwater. Geen evidente scène om in te blikken, zo blijkt.

15 camera’s onderwater

«AVATAR: THE WAY OF WATER lijkt de meest waanzinnig ingewikkelde film ooit gemaakt», schreef Skyline-regisseur Liam O’Donnell op Twitter. «Holy sh*t, James Camerons Digital Day keynote heeft mijn brein kapot gemaakt.»

«De hoeveelheid data die ze vastgelegd hebben... Onderwaterscènes die met 15 camera’s vastgelegd werden. Twee camera’s per gezicht van iedere acteur, infrarood camera’s om de CGI-personages in de live action opnames te kunnen monteren, camera’s voor de CGI-wezens onderwater...»

Veilig

In de podcast ‘Action for Everyone’ liet O’Donnell ook nog weten dat alles veilig verliep op set, volgens Cameron en dat de film «zonder twijfel de meest verteerbare film van het decennium wordt.»

Avatar 2 komt eind 2022 in de zalen, in 3D. Nog twee andere sequels werden aangekondigd.